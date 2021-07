Renditõukerattad vuravad nüüd ka Järvamaal

Türil tegutsev ettevõtja Kaspar Aare ütleb, et kindlasti ei hakka ta end Eesti turul tegutsevate suurettevõtetega võrdlema, ent et Järvamaal sellest teenusest puudust on tuntud, on selge. «Mujal ju asi toimib, proovime siis Järvamaal ka,» märkis Aare. Maakonnas võib siin-seal elektritõuksidel vurajaid küll märgata, ent Aare hinnangul on vaid mõned üksikud investeerinud elektritõukeratta ostu ja neid, kes suurt väljaminekut teha ei raatsi, ent oleks valmis omale teatud perioodiks kaherattalise liikuri taskukohase hinnaga rentima, on kindlasti palju.