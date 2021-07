Koolilastel on jäänud vaid loetud päevad suvevaheaega nautida, et siis puhanult ja rõõmsalt 1. septembril taas kooliaastat, klassikaaslasi ja õpetajaid tervitada. Õpetajad aga peavad juba aegsasti varuma klassi ning koju lillevaase, sest juba ammusest ajast on tavaks, et koolmeistritele algava kooliaasta puhul lillesülemeid kingitakse. Tarkusepäeva hommikul sammubki kooli poole päris pisikesi, aga ka suuri kooliõpilasi, lilleõis või -kimp veidi higisesse pihku surutud. 1. septembri kõige menukamateks lilledeks on alati olnud gladioolid ja astrid, mis kasvavad kodustel peenardel, ent ka lillepoed suurendavad sel päeval jõudsalt müüginumbreid ning kaubaks lähevad roosid, hortensiad ja mõned suisa eksootilisemadki lilleõied.