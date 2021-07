Naine, kes jõuab kõikjale

Eva Seera on Kärus elav naine, kelle päevad mahutavad rohkem kui mõne inimese nädal. Ametikohustusi täidab Seera Türi vallavalitsuses, töötades terviseedenduse spetsialisti ametikohal. Vesteldes naisega, olen veendunud, et ta on õige inimene õiges ametis. «Terviseedendus algab maast madalast ja lõpeb koos inimese eluteega,» võtab Seera kokku terviseedenduse.