Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on praeguse tempo jätkudes reaalne jõuda Eestis 70-protsendise täiskasvanute hõlmatuseni sügise alguseks ehk 22. septembriks.

Kõige rohkem on täisealisi vaktsineeritud Hiiumaal (73%), järgnevad Tartumaa (67%), Viljandimaa (62%), Läänemaa, Jõgevamaa ja Saaremaa (61%), Raplamaa ja Järvamaa (60%). Lääne-Virumaal on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud 59% ja Põlvamaal 58% täiskasvanutest. Ida-Virumaal on vaktsineeritud 40%, Võrumaal 52%, Valgamaal 53%, Pärnumaal ja Harjumaal 55% täiskasvanutest.