Piirangut ei kohaldata vaid alla 12-aastastele isikutele või juhul, kui kaitsemaski kandmine või suu ja nina katmine ei ole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjuseid arvestades mõistlik. Nimetatud piirangut asuti tervishoiuametnike poolt, eesotsas minister Tanel Kiige poolt usinasti erinevate meedia kanalite kaudu ka kommunikeerima. Vaid mõni päev hiljem, tuli ootamatu avaldusega millegipärast välja aga valitsust nõustava teadusnõukogu kõneisik ning maskikultuse esi propageerija Irja Lutsar, kes andis teada, et nemad olid teinud maskikandmise osas vaid soovitusliku ettepaneku. Kahjuks aga näe valitsus meid ei kuulanud. Millest aga Lutsari selline ootamatu avaldus ning mis oli Lutsari sellise avalduse tagamaad, sest ei ole ju võimalik, et islamiusu fanaatik, ühel hetkel hakkab eitama koraanis kirjutatut.

Ilmselt oli põhjuseks vaid asjaolu, et Lutsarile oli saanud teatavaks MTÜ Eesti Tsiviilallianssi poolt Keskkonnauuringute Keskuse laborisse testimiseks saadetud kaitsemaskide ja nende ohutusega seonduvaid parameetrite uuringu tulemused. Ehk siis nende samade sinised kirurgiliste maskide füüsikalised omadused, mis on meie igapäevaseks aksessuaariks olnud juba üle aasta ning mille kandmise eirajaid on kaubanduskeskustes jõhkralt represseeritud. Lisan juurde, et Keskkonnauuringute Keskus on EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L008 ning omab hingamise kaitsevahendite ja meditsiiniliste maskide alast testimise akrediteeringut.