Ma ei jõua enam kokku lugeda kordi, kus Tallinnas resideeruvad muinsuskaitsjad on Paide linna arengule jala taha pannud. Seekord siis Suur-Aia tänava rekonstrueerimisel, kus muinsuskaitseamet asus Paidelt nõudma arheoloogilisi uuringuid ja nende kinni maksmist linna kassast. Seejuures ei olnud Suur-Aia tänav ehitustööde alguses isegi veel muinsuskaitseameti jurisdiktsiooni all, kuid tänu muinsuskaitseseadusele, mis annab muinsuskaitseameti peadirektorile õiguse kehtestada ajutisi kaitsealasid, saadi «probleemist» üle. See, kas Suur-Aia tänava kaitse alla võtmine on põhjendatud või mitte, olgu muinsuskaitse asjatundjate otsustada, kuid ajastus – poole ehitustöö pealt – seda kohe kindlasti ei ole. Ammugi ei tee nii omaniku hea partner, kelleks muinsuskaitseamet end Paides nimetab.