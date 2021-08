Järva maleva võistkonna liige Alo Aasma, ütlesvõistluse eel naljaga pooleks, et järvakad lähevad Pitkale õnne otsima.

"Sportlikku vormi peaks meil olema, kogemusi ka, meeskonnakaaslased on ülikõvad vennad, ja nutikus ja kavalus on meie leivanumber," selgitas Aasma, miks on vaja veel õnnega sinasõbraks saada.