Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Juba suve hakul andsid kohaliku Isamaa liikmed teada, et lähevad Paides valimistele vastu uue linnapeakandidaadiga, mitte viimased neli aastat linna juhtinud Priit Värgiga. Sellest ajast peale on Paide poliitmaastikul olnud üks kuumemaid küsimusi, kas Värk liitub mõne valimisnimekirja või erakonnaga, jääb valimistelt sootuks kõrvale või paneb kokku oma nimekirja. Kolmapäeval avalikustas Värk, et tema eestvedamisel on loodud valimisliit Uus Paide.