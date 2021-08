Eesti koolijuhtide ühenduse esimees Urmo Uiboleht osales retkel teist korda. „Peab ju tulema, kui kutsutakse – see on kooliaasta käimatõmbamine. Viimased kaks aastat on olnud keerulised, suhtlemist on olnud vähe. Siin, ratas ratta ja külg külje kõrval saab suhtlemist nautida," ütles ta. „Koolid on nii erinevad, igal maakonnal on oma nägu. Siin torkas silma, et mehed armastavad koolitööd."