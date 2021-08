Pangatöötajana esinenud kratt tegi Järvamaa mehe hulga vaesemaks

Helistaja kõneles vene keelt ning väitis, et mehe pangakontolt on tehtud kahtlaseid tehinguid ning palus mehel kummaliste tehingute kontrollimiseks kõne ajal korduvalt sisestada Smart-ID PIN1 ja PIN2 koodid, mida mees tegi.

Hiljem oma kodupanga poole pöördudes avastas mees, et tema nimele on avatud mitu uut pangakontot, kuhu on tehtud omavoliliselt erinevaid ülekandeid. Lisaks tehti mehe kontolt ka omavoliline väljamakse ühele välismaisele pangakontole.