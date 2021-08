Viis kuidas, seda tehti, oli ebainimlik ja sügavalt traumeeriv. Nii laste ema kui mitmed intsidenti pealt näinud kodanikud tunnistavad, et kogu tegevuse juures kasutati ema ja laste suhtes vägivalda. 21. sajandi Eesti Vabariigis ei saa ega tohi ühtegi last sellisel viisil kohelda. Türi vallavalitsuse ebapädev tegutsemine viis selleni, et lapsed võeti vanemalt ära ebainimlikul ja traumeerival viisil, mis ei olnud kooskõlas kehtiva seadusandlusega.