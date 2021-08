„Mul on suur rõõm võtta üle miinijahtija Ugandi juhtimine. Komandöri ametikohale asumine on igale mereväe ohvitserile suur au ning tunnen selle üle sügavat uhkust. Kahtlemata kaasnevad selle ametikohaga ka uued kohustused ja suur vastutus, kuid usun, et minu eelnevad ametikohad mereväe laevadel on mulle selleks piisava kogemuse ja teadmised andnud. Tundes hästi ametist lahkuvat komandöri olen kindel, et mulle antakse üle kõrge väljaõppe tasemega ja igati võitlusvalmis meeskond,“ ütles kaptenmajor Lauri ning tänas mereväe juhtkonda sellise usalduse eest.