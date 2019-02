Lugu kuulatav Minu Meedia tellijatele

«See siin on kambüüs. Siin masinaruum. Nüüd sattusite ohvitseride messi. Kas läheme laeva sillale ka?» Martin Aeltermann teeb sõjalaevas ringkäiku kui päris giid. Ainult et see pole muuseum, tal pole sabas gruppi ja jalgealune kogu ringkäigu ajal kõigub.

Teisisõnu – see kõik on nii tõeline, kui olla saabki. Sõjalaevaks on koduses Miinisadamas kai ääres loksuv miinijahtija Ugandi. Laeva tutvustab 2001. aastal Koerus keskkooli lõpetanud ja 15 aastat mereväes teeninud Martin Aeltermann. Vanemleitnant, kes määrati selle miinijahtija komandöriks alles läinud aasta detsembris.