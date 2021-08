Viimastel kuudel on hinnatõus Eestis olnud laiapõhjaline. Lisaks tõusvatele energiahindadele on teenuste ja tööstuskaupade hinnatõus kiirenenud. Sealjuures on hakanud jõudsalt taastuma hinnatase ka koroonakriisis rohkem pihta saanud tegevusalades, nagu majutuses ja üüriturul. Lisaks on elavnenud reisimine, mis on kergitanud puhkusepakettide hindu. Peatumine hotellides on küll aastaga neljandiku võrra kallinenud, aga koroonaeelse tasemeni pole hinnad veel jõudnud.