Eesti 200 heiskab Järvamaal oma lipu

Kallas selgitas, et kui suur osa kandidaatidest on juba võimul, siis keskenduvad nende mõtted tahes tahtmata sellele, et nad säilitaks oma koha vallavalitsuses või -volikogus. «Meie pluss on see, et me ei pea kohtade peale mõtlema, vaid keskendume oma ideedele,» sõnas ta.