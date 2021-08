„Selle kodanikualgatusega soovime toetada kõiki ellujääjaid, kes on pidanud oma lapseeas seksuaalset väärkohtlemist kogema. Aktsiooni eesmärk on aidata luua ühiskondlikku vastastikust mõistmist nii, et ellujääjad saaksid päriselt igal ajal oma vajadustest rääkida ilma hirmuta, et neid uuesti ei taasohvristataks,“ märkis Vaike Kukk, kes on ise ellujääja ning samas ka tõlkinud eesti keelde Carolyn Ainscouhg ja Kay Toon’i raamatu „Läbimurre. Abiks lapsepõlves seksuaalset väärkohtlemist kogenuile“.

„Igaüks, kes tunneb, et ellujäämise teema neid vähegi puudutab või kellel soov kaasa rääkida, on oodatud algatusega liituma. Seda nii aruteludes osaledes või rattasõidul kasvõi mõned kilomeetrid kaasa tehes,“ märkis Vaike Kukk. Viimast muidugi rattakiivrit kandes ning liikluseeskirjade ( www.liikluskasvatus.ee ) täitmise ja turvalisuse eest nii maanteel kui asulasisestel teedel isiklikult vastutades.

PPA politseikapten Kristel-Liis Kaunismaa ütles, et tegu on tänuväärt kodanikualgatusega, mis julgustab ellujääjaid iseenda heaolule mõtlema, abisaamise võimalusi otsima ja oma kogemusi jagama. Samas ollakse sel moel omakorda toeks teistelegi.

„Ühelt poolt on pikk tee käidud, sest ühiskonna hoiakud väärkohtlemise suhtes on ajapikku muutunud. Üha rohkem antakse politseile väärkohtlemise juhtumitest teada ning aina enam oskavad abivajajad ka seda aegsasti küsida. Samas on endiselt palju vaja teha selleks, et iga laps ja täiskasvanu oskaks vägivalda ära tunda ning mõistaks, et nende elus toimuv ei ole normaalne, julgeks väljapääsu otsida ja sellest ka spetsialistidele rääkida. Mida rohkem saame avalikult ja ausalt neil teemadel arutleda, seda suurem on teadlikkus, kuidas ohte ennetada või abi saada,“ märkis politseikapten Kaunismaa.