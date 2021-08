Eesti looduse päevale pühendatud retkesarja alguspunkt Laiuse jääksoo on üks koht paljudest, kus RMK kadunud ja hävinud elupaiku taastab. Endisest turbatootmisalast on nüüd taas kujunemas sookooslus.

„Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel on RMK Laiusel teinud erinevaid töid, mis on vajalikud ala veerežiimi taastamiseks, “ selgitab RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv. Tööde tulemuslikkuse hindamiseks rajas Tartu Ülikool alale seirepunktide võrgustiku, et uurida taastatud alal kasvuhoonegaaside bilansi, vee keemilise koostise ja taimestiku muutusi. Teadustöö võimaldamiseks ehitati Laiusele ka 1,85 kilomeetrit laudteed. „Laiuse jääksoo veerežiimi taastamise tööd 35,71 hektaril on maksnud 145 000 eurot,“ tõdeb Kohv.