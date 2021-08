Kas omavalitsuse kõnniteede hooldus on ikka omaniku kohus?

Aga just selline olukord praegu on. Jah, me ei käi pargis lehti riisumas ega lilli kastmas, aga linnale kuuluvatel aladel, mis piirnevad omaniku kinnistuga, peame heakorda hoidma, kevadel ja sügisel lehti riisuma ja talvel lund lükkama. Sügisel, kui kastanite ja tammede laiad lehed on omavalitsuse kõnnitee matnud, ja talvel, kui ­aina sajab tihedat lund, teeb see tuska küll, sest omanik peab selle võõra tee korras hoidma.