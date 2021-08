Eesti on kolmanda koroonalaine jalamil ning valitsus on kehtestanud uued piirangud, mis järk-järgult laienevad eri valdkondadele. Ühissõidukis tuleb kanda maski ja üritustele on seatud täituvuspiirangud. Järva Teataja küsis Järvamaa inimeste käest, kuidas piirangud mõjutavad nende elu ja tegemisi.