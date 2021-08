Vaktsineeritud inimestele piirangud ei kehti

Alates esmaspäevast käivitusid Eestis COVID-viiruse deltatüve laine pidurdamiseks uued piirangud, mis kehtivad peamiselt neile, kes on vaktsineerimata, pole koroonaviirust põdenud või ei tõenda oma nakkusohutust kuidagi teistmoodi.See kõik annab aimu, milline hakkab olema meie elu sügisel. Kui esimesed kaks lainet puudutasid meid kõiki, siis kolmas on vaktsineerimata inimeste laine. Just nende seast tuleb lõviosa haigestunuid ja surnuid, nagu me juba näeme, aga neid puudutavad kõige karmimalt ka piirangud. Seetõttu on oluline, et kõik inimesed – vanusepiir on praegu 12 – laseksid ennast ja oma lähedasi vaktsineerida.