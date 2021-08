Järvamaa kutsehariduskeskuse kulujuht Urve Vene ütles, et ehitajal tööd edenesid ning maja on valmis ja sisustatud. «Suurem muudatus on kunagise jõusaali asemele vahelae ehitusega rajatud köök ja söögisaal ning hoone neljanda korruse kasutuselevõtt. Muu suhtes on hoone plaanilahendus suuresti säilinud,» lausus ta.