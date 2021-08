Esna galeriis avatakse uus näitus

Kolleegid Ain Padrik ja Vilen Künnapu on Kodasemal sündinud ja Esnas kooliteed alustanud arhitekti Avo-Himm Looveere kohta öelnud nii: "Avo-Himm Looveer oli sõltumatu arhitekt. See kingitus on antud vähestele. Hea materiaalse tunnetusega meister tegeles arhitektuuri nähtamatu küljega, maagiaga, mis annab inimesele identiteedi siin universiumis. Jumalik Matemaatika, mida Looveer valdas, väljendus tema täpses elu määratlemises. Avo-Himm Looveer oli ja on eesti kultuuris ere ja puhas nähtus. Sellised inimesed on tulehoidjad ja majakad."