Allkirjastamisele järgneb Paide linna arutelu kell 16 "Kas neljarealisest maanteest piisab, et Eesti südames ka aastal 2035 veri ringi käiks?", mis keskendub elu hoidmisele väiksemates asulates.

Arutelu veab Paide linnapea Priit Värk ning külalistena on laval: riigihalduse minister Jaak Aab, Tartu Ülikooli kaasprofessor, inimgeograaf Garri Raagmaa, E-Piim Tootmine AS juhatuse esimees Jaanus Murakas ja Swedbank kommunikatsiooni ja jätkusuutlikkuse osakonna juht Kristiina Herodes.

Arutelu tutvustus: Pole just palju neid inimesi, kes ei teaks, et Paide asub Eesti mõistes kesk tuiksooni ehk südames. Linna geograafiline ligipääsetavus loob palju eeliseid. Siiski on Kesk-Eesti jäänud omamoodi südames paiknevaks ääremaaks, kust valgub inimesi ja teenuseid rohkem välja kui sisse. Tahet ja perspektiivi nagu on, aga mis jääb puudu. Kas peagi valmiv neljarealine maantee aitab siia piirkonda elu ja edu tuua, nii nagu loodame?