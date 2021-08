Järvamaal pole seni koroonakoldeid avastatud

Eile avastati koroonaviirus 16 järvalasel ning täna seitsmel. Nakatunuid on kahel viimasel päeval jagunud kõiki kolme omavalitsusse ning erilise puhanguga ei paista neist silma ükski. Paide linna on kahe päevaga tulnud 11, Türi valda seitse ja Järva valda viis positiivset koroonatesti.

Ka Terviseameti meediasuhete juht Kirsi Pruudel ütles, et ühtegi haiguskollet, kus oleks ühest nakkusallikast viis või enam inimest registreeritud, pole neile tadaolevalt Järvamaal tekkinud. "Nakatutakse peamiselt perekonnasiseselt. Enamasti on nii, et keegi pereliikmeist nakatub ning jõuab enne sümptomite ilmnemist viiruse edasi anda ka oma kodustele ja lähedastele, kellega koos elatakse," täpsustas ta.