Sirotin ütles, et pilt, mis talle aiamaal avanes, jahmatas ning tekitas tohutu nördimuse. "Mul oli lagedaks võetud terve vao jagu kartuleid ning pealsed laiali loobitud. Samuti oli rüüstatud sibulapeenart ning kaasa haaratud kaks kapsapead. Üles oli tõmmatud ka veidi porgandeid, kuid need olid varga jaoks vist veel liiga väikesed ja olid lihtsalt vao kõrvale maha visatud," kirjeldas ta nähtut.

Naabruses olevatel aiamaadel polnud vargad Sirotini tähelepanekut mööda käinud. "Tean, et varasemalt on seal käidud ka kellegi kasvuhoonest tomateid varastamas, kuid rohkem pole minu kõrvu selliseid juhtumeid jõudnud," rääkis ta. "Aga ega ma pruugi ka teada, sest aiamaale jõuan enamasti alles õhtusel ajal kui teised on sealt juba lahkunud."