Vaktsineerijad tegid uues muuseumimajas tublit tööd

Eesti haigekassa Järvamaa piirkonna vaktsineerimise koordinaator ja Järvamaa haigla ülemõde Maire Raid­vere ütles, et haiglal õnnestus saada 200 doosi Jansseni ühedoosilist vaktsiini. Et nõudlus on suur, jätkus seda üksnes kiirematele.