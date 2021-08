Meie vastutus- ja teovõime proovikivi

Ma ei ole viroloog ja mul pole pädevust kahelda teaduse tõestustes ega elu kinnitustes, et vaktsineerimine on praegu ainuõige tegu. Ma pole ka ajaloolane ega pädev vaidlustama fakti, et hiljemalt Edward Jennerist ehk vähemalt neljandat sajandit teab inimkond, et nakkushaigusi saab vaktsiinidega vältida või talutavaks muuta.