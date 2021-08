„Arutame Linnade ja Valdade Päevadel regionaalpoliitika tuleviku üle, see on omavalitsuste jaoks olulisim küsimus. Meie soov on töötoa kaudu panna kokku suur pilt - riigihalduse minister Jaak Aab annab ülevaate valitsuse plaanidest, hiljem räägime Euroopa struktuurivahenditest, mis on samuti üheks oluliseks osaks regionaalpoliitika kujundamisel. Meie ees seisvaid ülesandeid ja kriise saame tulemuslikult lahendada vaid riigi ja omavalitsuste koostöös. Elu on näidanud, et ringmajanduse ja vaktsineerimise eesmärke ei ole võimalik saavutada ilma linnade ja valdade aktiivse sekkumiseta. Leedu kogemus näitab, et ka riigi vastu suunatud hübriidrünnakute korral on kohalikel omavalitsustel kriitiline roll,“ sõnas Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) juhatuse esimees Tiit Terik.