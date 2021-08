Koolid alustavad uut õppeaastat lootusrikkalt

Aravete keskkool otsis peale direktori veel aineõpetajaid ja klassiõpetajaid. Esmaspäeval ütles kooli sekretär Anita Homin, et põhimõtteliselt on meeskond koos. «Puudu on veel muusikaõpetaja. No muidugi ka õppejuht, kuid õppejuhi kinnitab ametisse siiski uus direktor,» sõnas ta.