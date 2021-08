Laste kahjuks kallutatud meediafoon

Kuidas tagada kohtumääruse täitmine lastele võimalikult valutult? Kui lapsevanem teeb kõik, et kohtuotsust mitte järgida, ja kohtutäituri tavapärased sammud ei aita, kes peaks sekkuma, et tagada laste huvides vastu võetud kohtuotsuse täitmine? Milline roll on siin piirkonna lastekaitsetöötajatel?