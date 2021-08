Loomuse kommunikatsioonijuhi ja juhatuse liikme Annaliisa Posti sõnul on tegu väga olulise teemaga. “Me kõik hoolime loomadest, kuid paraku ei väljendu see alati meie tegudes ning üht loomaliiki kiputakse eelistama teisele,” rääkis Post. “Kõik loomad väärivad armastust ja hellust ning me peame tegutsema selle nimel, et Eestis oleks hea elada mitte ainult inimestel, vaid ka kõigil loomadel.”