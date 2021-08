Õhuakrobaat keerutas esinduse avatuks

Avamise tegi erakordseks Lizeth Wolk oma õhuakrobaatika etteastega, mis tekitas müügisaalis seisvates pealtvaatajates elevust. W.EG Eesti juhatuse esimees Timo Raimla ütles, et etteastet oli kohati hirmus jälgida ja süda jättis lööke vahele. Wolk sõnas, et temale oli see tavaline esinemine ja hirmu ta ei tundnud. «Olen kolmteist aastast sellega tegelenud ja Soomes tsirkuseartistiks õppinud,» ütles ta.