Jaanalinnutalu läks külastajatele lukku

Jaanalinnufarm andis oma Facebooki lehel teada, et nende suvehoioaeg on lõppenud. "Imeilus suvi on kohe-kohe sügiseks saamas. Pihlakad juba punavad ja see on märk sellest, et vaprad noored giidid astuvad peagi taas kooliteel ning ka peremees veedab jälle rohkem aega koolimajas lapsi õpetades," kirjutas taluperemees Innar Rohtsalu.