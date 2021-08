Türi valla avalike suhete juht Mele Rüütel selgitas, et kavandisse kirjutatud tegevuste eesmärk on suurendada Türi valla koolide valmisolekut ellu viia kaasava hariduse põhimõtteid. Nende järgi peaks õppima haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning seal on loodud kõik võimalused, et arvestada õpilase individuaalseid vajadusi.