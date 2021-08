Imavere koolimaja muutus värvilisemaks

Direktor Tiina Lohur sõnas, et Imavere koolimaja on viimased aastad remondis olnud. «Alustasime remonti valest otsast, teiselt korruselt esimesele, kuid nüüd on meil ilus koolimaja paljude uute valgusküllaste ruumidega,» lausus ta.

Üks erilisim uus ruum on Lohuri ütlust mööda laboriklass. «See tähendab seda, et ruumis on teistsugused lauad ja toolid ning esimest korda on meie koolis tõmbekapp,» selgitas ta. «Olemas on kõik, mida on vaja katsete tegemiseks, kõik võimalused on olemas ja nüüd peab sisupoolega hakkama tegelema õpetaja.»