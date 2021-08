September on peagi käes ja nii mõnigi mõtleb juba algavale kooliaastale. Hoolimata uue viiruselaine ohust on siiski olemas meeldiv ja julgustav väljavaade, et koolid jäävad sel õppeaastal võimalikult avatuks. Puutunud kahe viimase aasta jooksul kokku distants- ja hübriidõppega, nõustuvad ilmselt paljud sellega, et parim viis õppimiseks ja õpetamiseks on kontaktõpe.Keerulistes ja kiiresti muutuvates oludes ilmnesid ühtlasi väikese kooli eelised suurte koolide taustal. Väikeses koolis liigub info lastevanemate ja töötajate vahel kiiremini ning siin on lihtsam korraldada õpilaste hajutamist.