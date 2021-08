See tähendab, et inimene võib apteegis teha apteegipersonali juhendamisel enesetestimiseks mõeldud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi. Apteek väljastab inimesele negatiivset testitulemust tõendava dokumendi, mis on siseriiklikult korduvkasutatav kehtivusega 48 tundi.

Eesti Proviisorapteekide Liidu (EPAL) juhi Ly Rootslase sõnul edastas Terviseamet apteekidele teenuse osutamiseks oma juhised kontrollitud enesetesti läbiviimiseks paraku alles teisipäeva hilisõhtul. „Apteegid on igati valmis pakkuma inimestel kontrollitud enesetestimise läbiviimise teenust, kuid esmalt peame tagama, et pakutav teenus vastaks Terviseameti juhendile ning oleks vastavuses kõigi alates 26. augustist kehtima hakkavatele Vabariigi valitsuse täiendavate meetmete ja piirangutega. Kiirkorras analüüsisime nõudeid ning hindasime, kuidas oleks võimalik apteekides sellist enesehindamise teenust läbi viia. Apteekide jaoks on tegemist lahendusega, mida varem ei ole rakendatud ei Eesti tervishoiusüsteemis ega apteekides,“ ütles ta.

Kontrollitud enesetestimine tähendab, et inimene tuleb apteeki, teeb ise testi apteegitöötaja juhendamisel ning apteek väljastab enesetestimise põhjal tõendi, mida peavad saama kasutada meelelahutusasutused, toitlustusasutused, tervishoiuasutused, spaad, ja kõik teised asutused, kus on nõutud Covid tõendite esitamine. Apteek peab tagama inimeste hajutatuse apteegis ja isikukaitsevahendite olemasolu, et vältida kõikide apteegi külastajate nakatumise ohtu. Testimise läbiviimiseks peab apteegis olema eraldi ruum või müügisaalist eraldatud ala, soovituslik on eelbroneerimise võimalus, tõendi väljastamiseks on vajalik arvuti ja IT tugi ning enesetestimiseks sobilikud testid.