Aasta nooreks looduskaitsjaks kuulutatud botaanik Ott Luuk (36) on seda meelt, et loodusest huvitatud inimesele igavat maakonda Eestis ei ole. Ka kodune Järvamaa pakub üllatusi, ennekõike seetõttu, et siinset kanti ei ole just ülemäära uuritud.Siiski ei tähenda välibotaaniku töö kaugeltki ainult enese niitudele unustamist. Ka Tallinn, Tartu ja Pärnu on väga põnevad piirkonnad. Nimelt leiavad linnades aset kiired muutused ja esimeses vallutusjärgus võõrliike tabada on botaanikutele igati huvitav.