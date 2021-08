Paaris koolis algab õppeaasta juba enne 1. septembrit

Kooli tavapärase alguseni 1. septembril on jäänud loetud päevad, kuid mõne Järvamaa kooliga on tänavu teistmoodi. Paide täiskasvanute keskkooli õppejuht Triin Siiber ütles, et õppeaasta algab avaaktusega 30. augustil Järvamaa kutsehariduskeskuse Paide õppehoones, kuid õppetööd alustavad õppurid 1. septembril veel täiskasvanute keskkooli vanades ruumides.