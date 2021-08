Paarkümmend aastat vanad pesuruumid said särtsakama ilme

Türi ujula juhataja Asko Pärl sõnas, et kui viimati valmis suure projektina eelmisel sügisel kauaoodatud laste- ja ravibassein, siis sel korral loetud nädalatega midagi nii kulukat ja suurt ette ei võetud.

Küll on mainimist väärt, et pesuruumid, kus Pärli ütlust mööda pole siiani midagi tehtud, läbisid uuenduskuuri ja seina said uued plaadid, mis lisavad ruumi mõnusat värvisärtsu.