Tublimad õpetajad pälvisid tunnustust enne kooliaasta algust

Omavalitsuste liidu juhatuse esimees Priit Värk ütles õpetajatele, et 80 aasta tagasi, kui haridusminister oli Türi juurtega Aleksander Jaakson, öeldi, et haridusvaldkond on kiiretes muutustes. «Seda räägiti eelmisel aasta, räägitakse praegu ja ka tulevatel aastatel. See on tõde, sest hariduse omandamine ja õpetamine käivadki käsikäes maailmas, mis on täis muutusi,» lausus ta.