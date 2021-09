c) ta on inimese eestkostja.

„Oleme rahul, et pärast raskeid vaidlusi jõudsime siiski soovitud tulemuseni,“ ütles andmekaitse inspektsiooni järelevalve juht Maris Juha. „Eriti oluliseks pean seda, et nüüd kontrollitakse ka seda, kas lapsevanemal on lapse hooldusõigus. Praktikas unustatakse see tihti ära. Kutsun üles igatüht digiloos oma volitused üle vaatama.“