Loigo rõhutas, et lisaks politseilistele tegevustele on väga oluline, et vanemad käiksid esimesse klassi minevate lastega kooli mineku teekonna korduvalt koos läbi. Ühtlasi tasub ohutu liiklemise põhimõtted meelde tuletada ka vanematele koolijütsidele, sest lapsed on pikalt olnud distantsõppel ning koolitee ja liiklusreeglid võivad olla ununenud. „Lapse liikluskäitumine on tihti peegeldus täiskasvanu omast,“ ütles Loigo ja lisas, et seega aitab turvaliselt kooli ja tagasi koju jõuda ka lapsevanema igapäevane õige eeskuju liikluses.