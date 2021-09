Suve alguseks oli selge, et sügisestele kohalike omavalitsuste valimistele on Paides välja minemas traditsiooniliselt viis parteid, sealhulgas on sotsid võtnud valimisliidu kuju. See oli üks tõukejõud mulle ja minu mõttekaaslastele otsustada augusti alguses tulla välja parteivaba valimisliiduga UUS Paide. Ent valimisliidu olemuslik põhjus on tuua Paide juhtimisse, linnavolikogusse uut mõtteviisi ja hingamist. Järgnevalt selgitan, mida UUS Paide tähendab, kes me oleme ja miks meid toetada.