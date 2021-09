Täna algavad traditsioonilised Pärdi päevad toovad muusikat ka Paidesse

Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste on esinema kutsunud nii Eesti parimad muusikakooslused kui ka uustulnukad välismaalt. Kohal on Pärdi päevade igaaastased esinejad Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, kammerkoor Collegium Musicale ja vokaalansambel Vox Clamantis.

Pärdi päevad avanevad 2. septembril Tallinna Jaani kirikus Arvo Pärdi autorikontserdiga, milles ühendavad jõud Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Tõnu Kaljuste juhatusel. Kõlavad teosed on tõukunud kristlikest palvetekstidest, nende iidne ajatu sõnum on saanud Pärdi muusikalise keele algallikaks. Vokaalsümfoonilised „Litany“ ja „Cantique des degrés“ on valminud 20. sajandi viimasel kümnendil. 2002. aastast pärinevas teoses „Lamentate“ klaverile ja orkestrile soleerib Hollandi pianist Ralph van Raat, kes seisab maailma nimekaimate klaverikunstnike hulgas.

KLÄNGE FÜR ALINA: Ralph van Raat annab 3. ja 4. septembril soolokontserdid Arvo Pärdi Keskuses Laulasmaal, kus Pärdi klaverimuusika kõrval toob ta ettekandele kolm osa Saksa helilooja ja pianisti Hans Günther Franz Otte loomingu ühest tähtteosest „Das Buch der Klänge“ („Helide raamat“), mida helilooja on iseloomustanud järgnevalt: „Das Buch der Klänge“ on pühendatud kõigile neile, kes tahavad end viia lähemale helile, nii et helide heli, elu saladuse otsingul, saab teadlikuks iseenda resonantsist“.

MARIA MAGDALENA: Rakveres ja Pärnus esineva ansambli Vox Clamantise kava läbivaks teljeks on kaks tsüklit: Arvo Pärdi „Sieben Magnificat-Antiphonen“ ning Norra helilooja Henrik Ødegaardi neli osa gregooriuse laulul baseeruvast tsüklist „Maria Magdalena“.

IKOS: Kammerkoor Collegium Musicale ja dirigent Endrik Üksvärav toovad Arvo Pärdi kooriloomingu kõrvale tema kaasaegse inglise helilooja John Taveneri teosed. Neid kahte loojat seovad mitmed kokkupuutepunktid ning Tavener ise pidas Arvo Pärti oma sugulashingeks. Taveneri kohta on öeldud, et ta juhatab kuulajad sügavasse vaikusse. Kontserdid pealkirjaga „Ikos“ kõlavad Haapsalus, Viimsis, Kuressaares ja Paides.

Paide Püha Risti kirik, 5. septembril kell 18 PÄRDI PÄEVAD Paides 2021: IKOS Kammerkoor Collegium Musicale Dirigent Endrik Üksvärav John Tavener (1944–2013) - The Lamb - Today the Virgin - Funeral Ikos - Song for Athene - Mother of God here I stand Arvo Pärt (1935) - Most Holy Mother of God - Bogoroditse Djevo - Peace upon you Jerusalem - Alleluia-Tropus - Nunc dimittis - Da pacem Domine Kammerkoor Collegium Musicale ja dirigent Endrik Üksvärav toovad Arvo Pärdi kooriloomingu kõrvale tema kaasaegse inglise helilooja John Taveneri teosed. Neid kahte loojat seovad mitmed kokkupuutepunktid ning Tavener ise pidas Arvo Pärti oma sugulashingeks. Ta sai oma generatsiooni üheks tuntuimaks ja populaarseimaks heliloojaks, kelle valdavalt religioosset ja heakõlalist muusikat on tugevasti mõjutanud õigeusu teoloogia ja liturgilised traditsioonid. Taveneri kohta on öeldud, et ta juhatab kuulajad sügavasse vaikusse.