Tunnustuse pälvinute hulgas on inimesi, kes osalevad vabatahtlikuna aktiivselt erinevate mäluorganisatsioonide ja seltside töös, et säilitada, jäädvustada ja edasi anda Teise Maailmasõja, küüditamise ning vabadusvõitluse minevikulugu; Kaitseliidu taastamise ja tegevusega seotud inimesi; neid, kes kannavad hoolt sõjahaudade ja mälestusmärkide eest ning neid, kes hoiavad au sees isamaalist kasvatust ja annavad järeltulevatele põlvedele edasi vastupanuliikumise mälestust.

Kaitseliidu Järva maleva Türi üksikkompanii, Türi III rühma III jao pealiku Vello Lapriku esildises seisab, et mees on oma olemuse ja käitumisega eeskujuks nii noortele kui vanadele, tehes oma toredate naljalugude või lihtsalt tragi olemisega kaaslastele tuju heaks ja paneb noored oma selga sirgu ajama. Vello on tõsihingeline Eesti patrioot.