Kuude kaupa on valitsus ja terviseamet korrutanud, et kõige parem kaitse koroonaviiruse eest on vaktsineerimine. Veel mõni aeg tagasi räägiti kindlas kõneviisis, et vaktsiin kaitseb raske haigestumise ning haiglasse sattumise ja surma eest. Nüüd tunnistavad mitmed viroloogid ja arstid nii Eestis kui mujal maailmas, et vaktsiinide tekitatud kaitse ei olegi nii tõhus.