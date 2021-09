Rattavõistluse eestvedajaks on OÜ Järva autokool, mille juht Kulno Klein ütles, et tänase seisuga on võistljate nimekirjas 140 last. Samas nentis Klein, et see number võiks olla oluliselt suuremgi. „Meil on läbi aastate olnud üle kahesaja ja enamgi osaleja,” tähendas ta. 2019. aastal 46. korda toimunud eelkooliealiste laste jalgratta võistlusel purustati kõigi aegade rekord – kirja oli end pannud 310 osalejat.