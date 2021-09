Seeneriigi saladused: tänavavalgustajatest elupikendajad

Seeni on väikeseid, seeni on suuri, seeni on isegi hiigelsuuri. Kuid peale selle on olemas ka tohutult üüratult röögatult ülisuuri seeni. Ühe niisuguse avastas Toronto ülikooli teadlane James Anderson juba 1980. aastatel, ja siis peeti seda maailma kõige suuremaks elusolendiks. Nüüd on Anderson koos kolleegidega tuvastanud, et see seen on tegelikult veel hoopis suurem, kui seni on arvatud.