Lastearstid räägivad koroonast suud puhtaks

Lastearstid Piret Värk (vasakul) ja Siiri Tromm pole pidanud Järvamaa haiglas ravima veel ühtki koroonasse haigestunud või selle tüsistuste käes vaevlevat last. Nad loodavad, et see on nii ka edaspidi, kuid selleks peab vaktsineeritus laste- ja noorte seas veel palju suurenema. FOTO: Dmitri Kotjuh